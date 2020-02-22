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30 yıllık ABD devlet tahvili getirisinde rekor düşüş

22.02.2020 10:56

Son güncelleme : 22.02.2020 10:56
ABD`de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi yaklaşık 8 baz puan azalışla yüzde 1,89`a indi ve tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.



AA

Ülkede 30 yıllık devlet tahvili getirisi, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle rekor seviyeye geriledi.

30 yıllık devlet tahvili faizi, TSİ 17.45 sularında yaklaşık 8 baz puan azalarak yüzde 1,89'a düştü. Bu değerle ABD'deki 30 yıllık devlet tahvili getirisi, tarihin en düşük seviyesini gördü.

Analistler, yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen devlet tahvillerinin getirisindeki gerilemede, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına ilişkin beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor.




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