60,5 milyar lira katkı sağladılar















Türkiye Finans Katılım Bankası, 28 Ekim 2020 tarihinde KAP’a yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu duyurdu. Üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye Finans, toplam aktif büyüklüğünü yüzde 54 artışla 80,6 milyar liraya çıkarttı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde kullandırılan ve toplanan fonlarda sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payını artırmaya devam eden Banka, ülke ekonomisine ayırdığı kaynağı artırarak 60,5 milyar lira katkı sağladı.

Geçtiğimiz yılsonunda 40 milyar lira değerinde olan bankanın toplanan fonları ise Eylül sonu itibarıyla yüzde 50 artışla 60 milyar lira seviyesine yükseldi. Aynı dönemde nakdi kullandırılan fonlar ise yüzde 54 artışla 51,3 milyar lira; gayri nakdi fon büyüklüğü ise yüzde 26 artışla 9,2 milyar lira oldu.

Sürdürülebilir ve kârlı büyüme vizyonu doğrultusunda özkaynak kârlılığını geçen yıl sonuna göre yüzde 8,27’den yüzde 15,5’e çıkaran Türkiye Finans’ın 2020 üçüncü çeyrek özkaynak toplamı ise 5,3 milyar liraya ulaştı.

2020 yılı üçüncü çeyrek verileriyle ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, 2020 yılını etkisi altına alan COVID-19 salgınının bir süre daha dünya gündeminin ilk sırasında olmaya devam edeceğini belirterek Türkiye Finans’ın gerek sosyal gerekse ekonomik anlamda pandemiye karşı ülkemizde verilen mücadelede, ürettiği somut değer ve sağladığı toplumsal fayda ile yer almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Murat Akşam, “Pandemi döneminde üretimin devamlılığı büyük önem kazandı. Türkiye Finans olarak biz de bu dönemde müşterilerimiz ve ülkemiz için üretmeye ve üretime katkı sağlamaya devam ettik. Katılım finans modelinin özünde olan üretim ve ticaret, bu dönemde de devam edebilsin diye toplumun farklı kesimlerine hızlıca fayda sağlayarak pandemi sürecinden en çok etkilenen müşteri gruplarımıza özel destek paketleri açıkladık. İş ve finans dünyası, pandeminin toplumsal hayata ve ekonomik kalkınmaya nasıl yansıyacağına dair öngörüler paylaşmaya henüz başlamışken; biz, Türkiye Finans olarak, doğru bir stratejik yaklaşım ve segment bazlı yeni hedeflemelerimiz sayesinde çok hızlı ve esnek kararlar alarak hem topluma fayda sağladık hem de ülkemize ve sektörümüze olan katkıyı sürdürdük. Bu konuda gösterdiğimiz adaptasyon kabiliyeti ve esneklik tüm olağan üstü şartlara rağmen yılın üçüncü çeyreğindeki performansımıza da olumlu yansıdı. Hem kullandırılan hem de toplanan fonlarda sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırmaya devam ettik. Bu sayede ülke ekonomisine sağladığımız katkıya ivme kazandırmaya, yenilikçi ürün ve hizmetleri odağımıza almaya devam ettik.” dedi.

Türkiye Finans’ın yıllar önce başlattığı dijital dönüşüm yolculuğunun sonuçlarını bu dönemde daha yoğun aldıklarını ifade eden Akşam, önümüzdeki döneme dair şu öngörüleri paylaştı:

“Bankamız büyüdükçe ve sektörümüzü büyüttükçe ülkemiz için katma değer sağlama hedefimizi daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm çabamız, ulusal ekonomilerin ve dünya toplumlarının olağan üstü bir sınavdan geçtiği bu dönemde güçlü bir duruş sergileyerek; müşterilerimize, sektörümüze ve ülkemize sağladığımız faydayı arttırarak sürdürmek olacaktır. Özümüzden aldığımız güçle, hayata üreterek katılan, toplumun farklı kesimlerinden ekonominin çarklarını çevirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın, esnafın, KOBİ’nin, çiftçinin veya bir girişimcinin yanında olmaya, onların üretebilmeleri için tüm kaynaklarımızı seferber etmeye kararlıyız ve hazırız.”