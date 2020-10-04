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8 ayda 60 binin üzerinde kişi milyoner oldu

04.10.2020 11:59

Son güncelleme : 04.10.2020 12:01
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 8 ayda 69 bin 13, toplam mevduatları da 458,5 milyar lira artış gösterdi.



AA

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 8 ayda 69 bin 13 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 294 bin 454 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 8 ayda 69 bin 13 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı da ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 283 bin lira oldu.

Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 8 aylık dönemde 458 milyar 500 milyon lira artış kaydetti.

Yurt içi yerleşik milyonerlere 60 binin üzerinde kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 8 ayda 60 bin 582 artarak 262 bin 602'ye ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 729 milyar 268 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 763 milyar 813 milyon lirası yerel para cinsi, 914 milyar 545 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 50 milyar 911 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 585 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bine yaklaştı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 31 bin 852'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 8 bin 431 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 120 milyar 831 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 734 milyon lirası yerel para, 101 milyar 775 milyon lirası yabancı para ve 1,3 milyara lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 794 bin lira olarak hesaplandı.


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