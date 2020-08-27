AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor.
AA Finans`ın ağustos ayı `Enflasyon Beklenti Anketi` sonuçlandı
27.08.2020 16:47
Son güncelleme : 27.08.2020 16:55
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,32, en yüksek yüzde 1,41 aralığında yer aldı.
konomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,97 olurken, tahminler yüzde 9,80-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,58 artış göstermişti.
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En Düşük
455,89
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KLGYO
|5,83
|44.078.473
|% 10,00
|
|FMIZP
|93,50
|41.286.474
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.969.015
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.950.469
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|7.097.521
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|NIBAS
|14,51
|2.532.775
|% -6,39
|
|DMSAS
|5,59
|165.506.154
|% -5,89
|
|DGGYO
|12,01
|32.939.067
|% -5,21
|
|PRKME
|4,37
|184.507.902
|% -5,00
|
|GARAN
|7,03
|835.188.467
|% 1,88
|
|GUSGR
|6,65
|791.045.297
|% 1,06
|
|SISE
|6,20
|553.720.047
|% -0,80
|
|FENER
|24,52
|513.231.636
|% 6,42
|
|TUPRS
|83,00
|507.137.574
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,45
|274.302.726
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,87
|307.090.409
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,57
|337.990.773
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,11
|276.025.990
|% 1,93
|
|PETKM
|4,00
|480.846.582
|% -0,74
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3335
|7,3399
|% -0,31
|
|Euro
|8,6657
|8,6749
|% -0,50
|
|Sterlin
|9,6693
|9,7178
|% -0,32
|
|Frank
|8,0532
|8,1018
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,45
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-18,37
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|Altın Gr.
|463
|463
|0,16
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|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|37,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|24,36
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|11,78
|
|Çeyrek
|742
|759
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|-0,54
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|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|0,01
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|B. Petrol
|45,94
|45,94
|-0,22
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