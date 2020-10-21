Avrupa Birliği (AB), ilaç üreticisi Johnson and Johnson şirketiyle aşı satın alma sözleşmesi imzaladı.
AB, Kovid-19 aşısı için yeni sözleşme imzaladı
21.10.2020 18:11
Son güncelleme : 21.10.2020 18:17
AA
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, sözleşmeyle AB ülkeleri adına 400 milyon doza kadar aşı satın alabilecek.
Johnson and Johnson şirketinin aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasında olduğu belirtildi. AB, daha önce ilaç firmaları AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.
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