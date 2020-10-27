Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Birliği`nde bankaların, yılın üçüncü çeyreğinde kredi koşullarını sıkılaştırdığını açıkladı.
AB bankaları kredi koşullarını 3. çeyrekte sıkılaştırdı
27.10.2020 14:27
Son güncelleme : 27.10.2020 14:50
DHA
ECB, Euro Bölgesi'ndeki parasal ve ekonomik koşulların gözden geçirildiği, üçüncü çeyreğe ilişkin bankacılık kredileri araştırmasını açıkladı.
AB'deki bankaların yüzde 19'u iş dünyasına ve bireylere uygulanan kredi standartlarını yeni koşullara uyarladıklarını belirttiklerinin yer aldığı araştırmanın sonuçlarına göre, üçüncü çeyrekte kredi standartları önceki döneme göre sıkılaştırıldı.
Araştırmaya göre, ağırlıklı olarak ekonomik toparlanma ve finansal destekler çevresinde odaklanan kaygılar nedeniyle, yılın son çeyreğinde kredi koşullarının daha da sıkılaştırılması bekleniyor.
Buna göre, acil likidite ihtiyacını giderek daha az şirketin duyması nedeniyle, üçüncü çeyrekte krediler ve kredi hatlarına talep de azaldı. Buna karşılık, bankalar yılın son çeyreğinde kredi talebinin yeniden canlanacağı beklentilerini de dile getirdiler.
Araştırmanın sonunda, ECB'nin bankaların kredi faaliyetlerini, para politikaları kriterleri kapsamında tam olarak desteklediğini ekledi.
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