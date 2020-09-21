Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB bankaları Londra’da takasa devam edecek

21.09.2020 17:13

Son güncelleme : 21.09.2020 17:22
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bankaları, 2022 yılı ortasına kadar İngiltere`nin türev takas sistemini kullanacak.



AA

AB Komisyonu, Avrupa'daki finansal kurumların İngiltere'deki piyasalara erişiminin devamına yönelik karar alındığını açıkladı. Buna göre, AB ülkelerindeki banka gibi finansal kurumlar, 1 Ocak 2021'den itibaren 18 ay daha türev takas işlemlerini İngiltere'de yapabilecek.

AB'den 31 Ocak'ta siyasi olarak ayrılmış olan İngiltere, 1 Ocak 2021'de birlikten ekonomik ve ticari olarak da kopmuş olacak. İngiltere, yıl sonuna kadar devam eden ve "geçiş süreci" olarak adlandırılan süre zarfında AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Mevcut durumda, Avrupa'nın takas işlemlerinin büyük kısmı Londra'da gerçekleştiriliyor. Söz konusu süreçte Avrupa'nın takas kapasitesinin arttırılması ve AB’nin bu konudaki eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor.


ETİKETLER
Avrupa BirliğiBankaLondra




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:061.099
Değişim :  -1,19% |  -13,21
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.115 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGPRO 21,34 7.240.634 % 10,00  
TKURU 531,30 1.635.341 % 10,00  
RODRG 5,28 377.594 % 10,00  
TACTR 8,91 1.423.854 % 10,00  
SODSN 20,46 729.419 % 10,00  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Dolar 7,6279 7,6307 % 1,00  
Euro 8,9655 8,9733 % 0,12  
Sterlin 9,7459 9,7947 % 0,16  
Frank 8,2947 8,3447 % 0,49  
Riyal 2,0266 2,0368 % 0,91  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 -39,73  
Altın Gr. 470 470 -4,22  
Cumhuriyet 3.128 3.175 -25,00  
Tam 3.107 3.184 -32,13  
Yarım 1.502 1.540 -15,54  
Çeyrek 753 770 -7,77  
Gümüş.Ons 25,46 25,49 -1,29  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,20  
B. Petrol 41,91 41,91 -1,24  
Seans Raporu 17:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru