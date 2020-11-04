Avrupa Komisyonu`nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, dijital euro konusuna ilişkin yürütülmekte olan tartışmalara işaret ederek, AB`nin, Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) bu konuda yakınlarda hazırladığı rapordaki görüşlerine büyük ölçüde katıldığını vurguladı.
AB `dijital euro`da ECB ile iş birliği yapacak
04.11.2020 10:52
Son güncelleme : 04.11.2020 10:58
Dijital euro konusunda daha yapacak bir çok işin bulunduğunu vurgulayan Gentiloni, bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun, önümüzdeki aylarda fırsatların ve zorlukların ortaya çıkarılmasına ilişkin olarak, ECB ile yakın işbirliği yürütmek için hazır olduğunu söyledi.
Gentiloni, yakın bir gelecekte dijital bir euroyu gerekli hale getirebilecek ana nedenler arasında, Avrupa ekonomisindeki dijitalleşmeyi, euronun nakit ödeme aracı olarak rolünün azalmasını ve AB'nin parasal egemenliğinin gelecekteki olası euro dışı dijital paraların baskın çıkması gibi olası gelişmeleri gösterdi.
10:441.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
10:448,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0884
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5255
En Düşük
8,3862
10:449,9125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0711
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9395
En Düşük
9,7727
10:44515,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,23
|Açılış
|: 515,17
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler10:42
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|59.002.334
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|UZERB
|32,90
|55.864
|% -9,96
|
|GARAN
|6,98
|871.210.316
|% 0,43
|
|HALKB
|5,10
|359.039.936
|% 4,29
|
|VAKBN
|4,06
|292.873.550
|% 1,50
|
|TSKB
|2,22
|244.640.025
|% -3,48
|
|AKBNK
|5,04
|240.812.321
|% 0,00
|
|GARAN
|6,98
|871.210.316
|% 0,43
|
|TSKB
|2,22
|244.640.025
|% -3,48
|
|YKBNK
|2,32
|233.084.442
|% -0,43
|
|VAKBN
|4,06
|292.873.550
|% 1,50
|
|HALKB
|5,10
|359.039.936
|% 4,29
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4937
|8,5046
|% 1,11
|
|Euro
|9,8911
|9,9066
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,9319
|10,9868
|% 0,18
|
|Frank
|9,2033
|9,2588
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% 0,81
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-11,74
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|0,36
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
10:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 24 artarak (% 0.26 ) 1, 272
-
10:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, TSKB
-
10:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
10:56XU100
Endeks 1, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 5, 200.00 milyon TL de
-
10:54TGSAS
Yüzde 4.01 oranında artışla 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 564 adet işlem