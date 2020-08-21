Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB ile İngiltere arasındaki müzakerede ilerleme yok

21.08.2020 14:15

Son güncelleme : 21.08.2020 14:19
Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.



AA

Barnier, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin Brüksel'de gerçekleştirilen son turunun ardından açıklamalarda bulundu.

AB ve İngiltere arasında yapılan 7 tur müzakerelerde ilerleme olmadığına dikkati çeken Barnier, "Müzakerelerde ileriye değil geriye gidiyoruz. Bu aşamada AB ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanması mümkün görünmüyor. Neden değerli zamanı boşa harcıyoruz anlamıyorum." diye konuştu.

Müzakereleri tamamlamak için çok az zaman kaldığını anımsatan Barnier, yıl sonunda bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için müzakerelerin ekim ayı sonuna kadar tamamlanması ve ardından anlaşmanın resmi onay sürecinin başlatılması gerektiğini hatırlattı.

Barnier, taraflar arasında ticaretin adil rekabet koşullarında gerçekleşmesi, balıkçılık anlaşması sağlanması ve uzlaşmazlık giderme mekanizması kurulması gibi temel konularda uzlaşı sağlayamadıklarını belirterek, "Müzakerelerin yavaş ilerleyişinden dolayı hayal kırıklığına uğradım ve bu durumdan kaygılıyım." ifadelerini kullandı.

Süreç hakkında

Taraflar, 2020 sonuna kadar gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.


ETİKETLER
abingiltereanlaşma




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:041.137
Değişim :  0,93% |  10,47
Açılış :  1.133  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.141 En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler14:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 12,32 15.605.436 % 10,00  
TKURU 88,10 3.580.216 % 9,99  
IZFAS 2,98 1.668.928 % 9,96  
ISGSY 7,23 6.940.227 % 9,88  
AVHOL 1,81 1.770.598 % 9,70  
daha fazla
14:02 Alış Satış %  
Dolar 7,2199 7,2257 % -0,98  
Euro 8,5119 8,5231 % -1,56  
Sterlin 9,4844 9,5320 % -1,37  
Frank 7,9071 7,9547 % -1,27  
Riyal 1,9237 1,9333 % -0,86  
daha fazla
14:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 -14,22  
Altın Gr. 450 451 -6,43  
Cumhuriyet 2.990 3.035 -44,00  
Tam 2.975 3.051 -44,13  
Yarım 1.438 1.476 -21,35  
Çeyrek 721 738 -10,67  
Gümüş.Ons 26,91 26,95 -0,30  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,12  
B. Petrol 44,42 44,42 -0,46  
Seans Raporu 14:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru