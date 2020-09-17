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AB mahkemesinden Rusya yaptırımlarına onay

17.09.2020 13:55

Son güncelleme : 17.09.2020 13:56
Avrupa Adalet Divanı, Rus enerji sektörüne yönelik ekonomik yaptırımların hukuka uygun olduğuna karar verdi.



AA

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Rus enerji şirketi Rosneft'in uygulanmakta olan kısıtlayıcı tedbirlere karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Rosneft'in AB tarafından uygulanan yaptırım kararına itirazını reddetti. Kararda, Ukrayna krizindeki rolü nedeniyle Rusya'ya baskı yapmayı amaçlayan yaptırımların hukuka uygun olduğu kaydedildi.

AB Genel Mahkemesi, 2018 yılında Ukrayna'daki krizle bağlantılı olarak Rus banka, petrol ve doğal gaz şirketlerine karşı AB Konseyi tarafından kabul edilen kısıtlayıcı tedbirleri hukuken uygun bulmuştu. Rosneft kararı, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.


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