Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB mahkemesinden veri kullanım kararı

15.09.2020 14:59

Son güncelleme : 15.09.2020 15:01
Avrupa Adalet Divanı, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine eşit davranması gerektiğine ve belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı verilemeyeceğine karar verdi.



AA

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'daki bir telekom şirketinin mobil internet hizmetlerine yönelik açılan davayı karara bağladı.

İnternet tarafsızlığını sağlayan AB düzenlemesini ilk kez yorumlayan mahkeme, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine ayrım yapmaksızın eşit davranması gerektiğine hükmetti.

Kararda, belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı sağlayan mobil paketlerin engellenmesi gerektiği belirtildi.

Macaristan'daki bir mobil operatör, müşterilerine sunduğu paketlerinde belirli uygulamaların sınırsız biçimde veri kullanımına izin veriyordu. Bu veri kullanımları, müşterilerin toplam internet kotalarından düşülmüyordu.


ETİKETLER
abmahkemekarar




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:461.117
Değişim :  0,87% |  9,62
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.119 En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler14:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 12,32 3.901.670 % 10,00  
KERVN 0,44 1.464.294 % 10,00  
YBTAS 11.146,90 613.084 % 10,00  
TKURU 443,50 841.320 % 10,00  
TACTR 8,36 1.033.137 % 10,00  
daha fazla
14:44 Alış Satış %  
Dolar 7,4829 7,4859 % 0,02  
Euro 8,8977 8,9047 % 0,19  
Sterlin 9,6419 9,6902 % 0,61  
Frank 8,2341 8,2837 % 0,36  
Riyal 1,9898 1,9998 % 0,04  
daha fazla
14:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.968 11,77  
Altın Gr. 474 474 2,89  
Cumhuriyet 3.139 3.186 13,00  
Tam 3.121 3.199 10,96  
Yarım 1.509 1.547 5,30  
Çeyrek 757 774 2,65  
Gümüş.Ons 27,48 27,53 0,40  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,09  
B. Petrol 40,05 40,05 0,44  
Seans Raporu 14:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru