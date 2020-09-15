Avrupa Adalet Divanı, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine eşit davranması gerektiğine ve belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı verilemeyeceğine karar verdi.
AB mahkemesinden veri kullanım kararı
15.09.2020 14:59
Son güncelleme : 15.09.2020 15:01
AA
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'daki bir telekom şirketinin mobil internet hizmetlerine yönelik açılan davayı karara bağladı.
İnternet tarafsızlığını sağlayan AB düzenlemesini ilk kez yorumlayan mahkeme, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine ayrım yapmaksızın eşit davranması gerektiğine hükmetti.
Kararda, belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı sağlayan mobil paketlerin engellenmesi gerektiği belirtildi.
Macaristan'daki bir mobil operatör, müşterilerine sunduğu paketlerinde belirli uygulamaların sınırsız biçimde veri kullanımına izin veriyordu. Bu veri kullanımları, müşterilerin toplam internet kotalarından düşülmüyordu.
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|% -0,94
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|% 1,09
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|7,4859
|% 0,02
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|8,2837
|% 0,36
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|Riyal
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|1,9998
|% 0,04
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|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.968
|1.968
|11,77
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|Altın Gr.
|474
|474
|2,89
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|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|13,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,96
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|Yarım
|1.509
|1.547
|5,30
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,53
|0,40
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