Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD banka kârları sert geriledi

17.06.2020 10:55

Son güncelleme : 17.06.2020 10:55
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) verilerine göre, ABD`de koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hisseden bankaların kârları 2020`nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %69.6 düşüşle 18.5 milyar dolara geriledi.



REUTERS

FDIC yaptığı açıklamada, "kötüleşen ekonomik faaliyetin" bankaların geri dönmeyen kredileri aktiflerinden silmesi ve gelecekteki zararlara karşı korunmak için milyarlarca dolar ayırmasına neden olduğunu bildirdi.

Bankaların yarısından fazlası kârlarında düşüş bildirirken, %7.3'ü ise kâr etmedi. Salgının ekonominin büyük bölümünün şalterini indirmesinden bu yana bankacılık sektörüne yönelik ilk hükümet araştırması olan rapora göre, bankaların gelecekteki olası kredi zararları için ayırdıkları karşılıklar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %280 artarak 38.8 milyar dolar oldu. Vadesinde ödenmemiş/gecikmiş kredi miktarı, yaklaşık %15 arttı.

Aksaklıklara rağmen, FDIC Başkanı Jelena McWilliams, bankaların ekonomik gerilemede müşterilere etkili bir şekilde hizmet verebildiğini ve "ekonomi için bir güç kaynağı" olduğunu söyledi. McWilliams gazetecilere yaptığı açıklamada, "FDIC bir krizden doğdu ve şimdi kendimizi benzeri görülmemiş bir dönemin ortasında buluyoruz" dedi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:39111.578
Değişim :  0,58% |  638,81
Açılış :  111.281  
Önceki Kapanış :  110.940  
En Yüksek
111.598 En Düşük
111.257
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 40,08 77.009.115 % 9,99  
SNPAM 8,71 3.017.997 % 9,97  
UZERB 4,86 42.749 % 9,95  
GLRYH 17,25 29.278.552 % 9,94  
EKIZ 14,27 2.036.500 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5815 8,6245 % -0,04  
Frank 7,1825 7,2258 % 0,17  
Riyal 1,8176 1,8267 % -0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 0,07  
Altın Gr. 380 380 -0,36  
Cumhuriyet 2.472 2.486 5,20  
Tam 2.537 2.555 5,30  
Yarım 1.236 1.247 2,60  
Çeyrek 620 624 1,30  
Gümüş.Ons 17,40 17,45 -0,03  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,01  
B. Petrol 40,69 40,69 -0,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru