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ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 31,7 daraldı

27.08.2020 16:28

Son güncelleme : 27.08.2020 16:44
ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,7 küçülerek piyasa beklentisinin altında bir daralma gösterdi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait ikinci öncü gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 31,7 azaldı. Aşağı yönlü revize edilen GSYH verisine ilişkin piyasa beklentisi, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 32,5 küçülmesi yönündeydi.

Geçen ay yayımlanan ilk öncü verilerde GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 32,9 daraldığı kaydedilmişti. Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyede daralma gösteren ülke ekonomisi, ilk çeyrekte de yüzde 5 küçülmüştü.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları, ihracat, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları ve yerel hükümet harcamalarındaki düşüşlerin federal hükümet harcamalarındaki yükselişle kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.

İkinci çeyreğe ait GSYH’deki aşağı yönlü revizyonda ise özel stok yatırımları ve kişisel tüketim harcamalarının önceki tahminlerden daha az bir düşüş göstermesi etkili oldu. Söz konusu dönemde, kişisel tüketim harcamaları yüzde 34,1 azaldı.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki azalış yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki düşüş de yüzde 1,1'den yüzde 1'e güncellendi.


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