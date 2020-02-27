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ABD ekonomisi koronavirüs riskiyle karşı karşıya

27.02.2020 11:13

Son güncelleme : 27.02.2020 11:13
Çin`de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel ekonomik görünüm için belirsizlik oluştururken, uzmanlar 2020`de yüzde 2 büyümesi öngörülen Amerikan ekonomisinin turizm ve dış ticarette yaşanacak aksamalarla olumsuz etkileneceğini ifade ediyor.



AA

Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını, yatırım, ticaret ve  üretim bağlantıları üzerinden 20,5 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük  ekonomisi olan ABD için de risk oluşturuyor.

Son olarak ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet  kuruluşlarından Goldman Sachs, ülke ekonomisi için 2020 yılının ilk çeyreğine  ilişkin büyüme tahminini Kovid-19 salgını nedeniyle aşağı yönlü revize ederek  1,4'ten 1,2'ye indirdi.

Uzmanlar, bu yıl yüzde 2 büyümesi öngörülen ABD ekonomisinin, turizm  ve dış ticarette yaşanacak aksamalarla olumsuz etkileceğini belirtti.

"ABD EKONOMİSİNDE 0,45 PUANLIK AZALIŞ BEKLİYORUZ"

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Kovid-19 salgınının bu yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak küresel  ekonomiyi etkileyeceğini ancak salgının en büyük etkisinin Çin tarafından  hissedileceğini söyledi.

Salgının ABD ekonomisine yönelik olası etkilerine de değinen Sweet,  "Kovid-19 salgınının bu yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinde 0,45 puanlık bir  azalışa neden olmasını bekliyoruz ama risklerin  aşağı yönlü kalmaya devam etmesi  ağırlık kazanıyor. ABD ekonomisine darbe, gayri safi yurt içi hasılada hizmet  ihracatı olarak sayılan turizmdeki düşüşle gelecek. Tedarik zincirine yönelik  aksaklıkları şu an için ölçmek zor ama bu da ABD ekonomisine bu yılın başından  itibaren zarar verebilir." dedi.

Sweet, Kovid-19'un ticaret akışını da aksatacağına işaret ederek, bu  durumun ABD ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasında belirlenen  hedeflere ulaşılmasını büyük bir olasılıkla engelleyeceğini ifade etti.

"PİYASALAR SIKILAŞMAYA DEVAM EDERSE FED KARŞILIK VERECEKTİR"

Sweet, söz konusu salgına ilişkin endişelerin Fed'i faiz indirimine  zorlayabileceğine dair görüşlere ilişkin, "Özellikle finansal piyasalar  sıkılaşmaya devam ederse bu mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in para politikası duruşuna işaret eden Sweet, "Fed, para  politikasının seyrini değiştirmek için ekonomik görünümde önemli bir değişikliğin  gerekli olduğunu söylemesine rağmen, Fed fonları vadeli işlemlerine göre, bu yıl  için 25 baz puanlık iki indirim piyasalarda fiyatlandırılıyor. Hisse senedi  piyasalarında yaşanan kötü bir gün, Fed'in bu kriterini karşılamaz, ancak  finansal piyasadaki koşullar sıkılaşmaya devam ederse ve süreklilik arz ederse,  Fed karşılık verecektir." diye konuştu.

"ÇİN'DEKİ FABRİKA KAPANMALARI TEDARİK ZİNCİRİNİ BOZDU"

ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz da ABD ekonomisinin Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması nedeniyle salgının  küresel büyümeyi tehdit ettiğine dikkati çeken Yıldırmaz, "Çin'deki fabrika  kapanmaları tedarik zincirlerini bozdu ve bu da birçok işletmeyi olumsuz yönde  etkiliyor." dedi.

Yıldırmaz, Çin kaynaklı ürün ve parça eksikliğinin dünyadaki bütün  şirketlerin üretimini etkilediğini belirterek, Moody's'in global ekonomi modeli  hesaplamalarına göre, 2020'nin ilk çeyreğinde, Çin ekonomisinde büyümenin reel  anlamda yüzde 2 azalacağını dile getirdi.

ABD TİCARETİNDE KORONAVİRÜS TEHDİDİ

ABD ekonomisinde Kovid-19 salgınından ilk etkilenen sektörlerden  birinin turizm olduğuna işaret eden Yıldırmaz, Çin'e uçuşların durdurulduğunu ve  havayolu şirketlerinin gelirlerinin etkilendiğini ifade etti.

Yıldırmaz, belirsizliğin finansal piyasaları da "savunmasız" hale  getirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Salgının bir diğer etkisini ABD üreticileri dış ticarette önemli bir  şekilde hissedecektir. Özellikle, Asya'ya olan ABD ihracatı, talep azlığından  düşüşe geçecektir. Asya'dan ithalata bağlı sektörlerde de yavaşlama görülecektir.  İnşaat sektörü bunlardan biri. ABD üreticileri Asya'dan parça alamayacak ve bu da  üretimleriyle istihdamı etkileyecektir. İşten çıkarmalar başlarsa, bu da tüketici  harcamalarını azaltacaktır."

TIBBİ ÜRÜNLERİN TİCARETİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Salgının ABD ve Çin arasında imzalanan Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret  Anlaşması'na olası etkilerini de değerlendiren Yıldırmaz, "Birinci faz  anlaşmasına göre, Çin ABD'den yaptığı ithalatı artıracaktı. Bunun ne kadar  olacağı şu an çok belirsiz. Yalnızca tıbbi ürünlerin ticaretinde koronavirüs  nedeniyle bir artış görüleceği tahmin ediliyor. " diye konuştu.

Yıldırmaz, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in salgının ABD ve Çin  arasındaki anlaşmayı etkilemesinin beklenmediğine ilişkin açıklamalarını  hatırlatarak, salgın ilerledikçe belirsizliğin arttığını ifade etti.

"FED'İN FAİZ KARARINI SALGININ İLERLEYİŞİ BELİRLEYECEKTİR"

Kovid-19 salgınının Fed'i faiz oranlarında indirime gitmeye  zorlayabileceğine dair görüşlere de değinen Yıldırmaz, "Bunu salgının ne kadar  ilerleyeceği belirleyecektir. Fed için önemli olan ABD ekonomisinin nasıl  etkilendiği veya etkileneceğidir." dedi.

Yıldırmaz, Fed Başkanı Jerome Powell'ın salgının ekonomiye bazı  etkilerinin olacağı ancak bunları konuşabilmek için erken olduğuna dair  açıklamalarını anımsatarak, son günlerde piyasalarda yaşanan düşüşlerin Fed  tarafından yakından takip edildiğini aktardı.




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