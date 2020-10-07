Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "ABD ekonomisi öngörülenden hızlı toparlandı." dedi.
`ABD ekonomisi öngörülenden hızlı toparlandı`
07.10.2020 08:21
Son güncelleme : 07.10.2020 08:42
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisinin yörüngesini belirleyen en büyük faktörün koronavirüs salgını olmaya devam ettiğini, ancak ekonomisinin öngörülenden daha hızlı bir toparlanma gösterdiğini söyledi.
Bununla birlikte istihdamda salgın öncesi seviyelere muhtemelen 2023 yılından önce dönülemeyeceğini düşündüğünü belirten Harker, turizm, konaklama ve eğlence gibi sektörlerin toparlanmalarının uzun zaman almasını ve bunun GSYH ve istihdam büyümesi üzerinde baskı yaratmasını beklediğini de vurguladı.
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