San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "ABD ekonomisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikası iyi bir durumda." dedi.
`ABD ekonomisi ve Fed politikası iyi durumda`
14.10.2020 07:12
Son güncelleme : 14.10.2020 07:14
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in faiz oranlarını yıllarca sıfıra yakın tutma eğiliminin şu an için "uygun" olduğunu, bununla birlikte toparlanma ilerledikçe daha fazla adım atılmasının gerekebileceğini söyledi.
"Şu anda ekonomi ve Fed politikasını iyi bir pozisyona getirdik" diye konuşan Daly, "İçinde olduğumuz fırtınaya dayanmak için iyi konumlandık ve daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız olup olmayacağını göreceğiz. Verileri izlemeye devam edeceğim ve ayarlamalar yapmamız gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz" dedi.
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