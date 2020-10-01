ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD`de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 25 Eylül`de biten haftada 2.0 milyon varil azalarak 492.4 milyon varile geriledi.
ABD ham petrol stokları azaldı
01.10.2020 08:16
Son güncelleme : 01.10.2020 08:19
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 300,000 varil artarak günde ortalama 13.7 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75.8 olarak hesaplandı.
Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 400 bin varil azalışla, günde ortalama 8.9 milyon varil düzeyine geriledi.
ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 45,000 varil azalarak, günde 5.1 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde ABD'de toplam ticari petrol ürünleri stokları da 0.6 milyon varil azaldı.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre de, ABD ham petrol stokları, aynı haftada 830 bin varil azaldı.
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|ISBIR
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|GUBRF
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|51.762.462
|% 10,00
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|JANTS
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|% -10,00
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|ALCAR
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|116.602.175
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|23.234.823
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|% -0,95
|
|ASELS
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|4.340.692.481
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|
|GARAN
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|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
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|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|7,6912
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|% 0,07
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|%
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|1.894
|1.895
|8,91
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|Altın Gr.
|468
|468
|-8,75
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|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
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|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
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|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
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|Çeyrek
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|770
|-8,47
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|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,38
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|5,85
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|42,35
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