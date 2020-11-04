ABD ham petrol stokları, 30 Ekim`de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 8 milyon 10,000 bin varil azaldı.
ABD ham petrol stokları düştü
04.11.2020 08:52
Son güncelleme : 04.11.2020 09:01
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 981,000 varil yükseldi.
API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 2 milyon 450,000 varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 577,000 varil azaldı.
Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.
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|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
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|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
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|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
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|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
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|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
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|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4836
|8,5082
|% 1,15
|
|Euro
|9,8940
|9,9256
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,9336
|10,9884
|% 0,19
|
|Frank
|9,1892
|9,2446
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2447
|2,2559
|% 0,47
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,07
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|Altın Gr.
|514
|515
|-0,34
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|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
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|B. Petrol
|40,63
|40,63
|0,92
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Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
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17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de