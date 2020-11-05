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ABD ham petrol stokları düştü

05.11.2020 08:03

Son güncelleme : 05.11.2020 08:09
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD`de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 30 Ekim`de biten haftada 8.0 milyon varil düşerek 484.4 milyon varile geriledi.



Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 163,000 varil artarak günde ortalama 13.6 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 75.3 olarak belirlendi. Aynı haftada benzin üretimi de günde ortalama 9.1 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 600,000 varil düşerek, günde 5.0 milyon varil düzeyine geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre ABD ham petrol stokları aynı haftada, bir önceki haftaya göre 8 milyon 10,000 bin varil azaldı.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 2 milyon 450,000 varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 577,000 varil azaldı.


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