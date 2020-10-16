ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD`de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 9 Ekim`de biten haftada 3.8 milyon varil düşerek 489.1 milyon varile geriledi.
ABD ham petrol stokları geriledi
16.10.2020 09:01
Son güncelleme : 16.10.2020 11:09
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 277,000 varil düşerek günde ortalama 13.6 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da, bir önceki yüzde 77.1 düzeyinden yüzde 75.1'e geriledi.
Rapora göre bu dönemde ülke genelinde damıtılmış akaryakıt ürünlerinin üretimi de günde ortalama 4.3 milyon varil düzeyine düştü.
ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 477,000 varil düşerek, günde 5.3 milyon varil düzeyine geriledi. Böylece, ABD'nin petrol ithalatı da son dört haftada, bir önceki dört haftaya göre yüzde 15.4 düşüşle günde ortalama 5.3 milyon varile geriledi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 9 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5.4 milyon varil düştü.
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