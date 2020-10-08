ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD`de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 2 Ekim`de biten haftada 0.5 milyon varil artarak 492.9 milyon varile yükseldi.
ABD ham petrol stokları yükseldi
08.10.2020 08:13
Son güncelleme : 08.10.2020 09:02
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 184,000 varil artarak günde ortalama 13.9 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da, bir önceki yüzde 75.8 düzeyinden yüzde 77.1'e yükseldi.
Rapora göre bu dönemde ülke genelinde damıtılmış akaryakıt ürünlerinin üretimi de günde ortalama 4.5 milyon varil düzeyine yükseldi.
ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 600,000 varil artarak, günde 5.7 milyon varil düzeyine yükseldi. Böylece, Eylül ayında ABD'nin petrol ithalatı da, bir önceki aya göre yüzde 18.9 düşüşle günde ortalama 5.3 milyon varile geriledi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre de, ABD ham petrol stokları, aynı haftada 951,000 varil yükseldi.
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
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|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8778
|7,8834
|% 0,02
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|Euro
|9,2786
|9,2951
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2174
|% 0,11
|
|Frank
|8,5664
|8,6180
|% 0,06
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|Riyal
|2,0955
|2,1060
|% -0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,62
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|Altın Gr.
|479
|479
|0,39
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|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
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|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
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|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
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|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
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|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,08
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|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
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|B. Petrol
|42,16
|42,16
|0,17
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