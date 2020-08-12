ABD hampetrol stokları, 4 Ağustos`ta sona eren haftada 4 milyon 400 bin varil azaldı.
ABD petrol stokları azaldı
12.08.2020 09:00
Son güncelleme : 12.08.2020 09:00
AA
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.07 milyon varil arttı.
API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.31 milyon varil, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 2.95 milyon varil azaldı.
API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.05 düşerek 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 düşüşle 44.37 dolara geriledi.
Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,2863
En Düşük
7,1827
18:058,4685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5547
En Düşük
8,4425
18:05436,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -6,13
|Açılış
|: 436,66
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
450,68
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2038
|7,2110
|% 0,09
|
|Euro
|8,4431
|8,4685
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,3767
|9,4238
|% 0,06
|
|Frank
|7,8194
|7,8665
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9188
|1,9285
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-31,46
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,03
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|5,56
|5,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 23, 351.00 milyon TL de
-
17:55QNBFB
Yüzde 9.96 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 228 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
-
17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem