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ABD petrol stokları azaldı

10.09.2020 14:57

Son güncelleme : 10.09.2020 15:03
ABD hampetrol stokları, 4 Eylül`de sona eren haftada 2 milyon 970 bin varil azaldı.



DHA

 

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 2 milyon 610,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 6 milyon 890,000 bin varil azalırken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 290,000 varil yükseldi.

API verilerinin açıklanmasının ardından Ekim teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.66 düşüşle 37.80 dolara, Kasım teslimi Brent petrolünün varil fiyatı da 0.64 düşüşle 40.53 dolara geriledi.


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