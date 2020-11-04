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ABD seçimi Alman iş dünyasını endişelendiriyor

04.11.2020 16:45

Son güncelleme : 04.11.2020 16:48
Alman Sanayi Federasyonu (BDI) ile Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) ABD`de 59. başkanlık seçimlerinin sonucunun belirsiz kalmasının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi.



Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Dieter Kempf, yaptığı açıklamada, ABD’de seçim sonucunun uzun dönemli karışıklığa sebep olmamasını umduklarını belirterek, “Ülkede herkesin soğukkanlı kalmasını umuyoruz." dedi.

Seçimden sonra olası uzun bir belirsizlik döneminin, şirketlerin güvenini zedeleyeceğini vurgulayan Kempf, “Seçimden sonra transatlantik ilişkilerde yeni bir başlangıç olmalı.” ifadesini kullandı.

Kempf, Almanya ile ABD arasındaki “ortaklığın” son 4 yıldır zorlu dönemden geçtiğini anlatarak "ABD, ulusal güvenlik argümanı altında gümrük vergilerini yükseltmeye veya bu konudaki tehdide son vermelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Anton Börner da ABD’nin Almanya’nın en önemli ticaret pazarı olduğunu belirterek, Berlin’in her başkanla iyi geçinmek zorunda olduğunu kaydetti.

Ticaret konularında bir rota değişikliği beklenemeyeceğini ifade eden Börner, "Her başkan ABD’nin çıkarlarını ön planda tutacaktır. Alman ekonomisi de önümüzdeki dört yıl boyunca siyasi durumla başa çıkacaktır. Avrupa'nın ekonomik ve politik çıkarlarını açıkça belirlemesi ve bunları uygulaması çok önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da faaliyet gösteren bankaların çatı kuruluşu Alman Bankalar Birliği (BdB) Başkanı Hans-Walter Peters de söz konusu seçim sonucunun yakında netlik kazanmasını ve Kovid-19 krizinin bu zor zamanlarında ABD hükümetinin çalışmaya başlamasını umduklarını kaydetti.

Peters, “ABD’de hem kazananların ve hem de kaybedenlerin bu demokratik seçimlerin sonucunu kabul etmesi ve ardından ülkeyi birleştirmeye çalışması önemli. Kalıcı belirsizlik ekonomi, sermaye piyasaları ve bankalar için zehirdir.” değerlendirmesinde bulundu.


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