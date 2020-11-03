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ABD seçimleri öncesi hisseler ve petrol yükseldi

03.11.2020 15:09

Son güncelleme : 03.11.2020 16:00
Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı günde yükseldi. Emtia borsalarında petrol fiyatları ise yüzde 2.0`den çok yükseldi.



Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ana faiz oranlarını 15 baz puan düşürerek yüzde 0.1'e düşürme kararına da odaklanan, Asya-Pasifik bölgesindeki büyük borsalarda hisseler yükseldi.

Yatırımcıların ABD'de yapılacak seçimlerine odaklandığı Avrupa'nın önde gelen borsalarında endeksler Salı günü yüksek açıldı.

Hong Kong'da Hang Seng yüzde 2.35 artarken, Güney Kore'de Kospi eşzamanlı olarak yüzde 1.87 değer kazandı. Şangay Bileşik yüzde 1.26 ve Shenzhen Bileşik yüzde 0.90 artarken, S&P/ASX 200 yüzde 1.93 yükseldi.

Tokyo'daki Nikkei 225, Japonya'nın ulusal tatil Kültür Günü'nü kutlaması nedeniyle Salı günü kapalıydı.

Almanya'da DAX açılışta yüzde 0.59 ve Londra'da FTSE100 yüzde 0.90 yükseldi. Fransa'da CAC40 Endeksi yüzde 1.12 yükseldi. Euro, dolar karşısında yüzde 0.28 artışla 1.16700'e ve sterlin yüzde 0.19 artışla 1.29411'e yükseldi.

Açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 1.1 veya 297.5 puan yükselirken, Nasdaq 100 yüzde 0.77 değer kazandı, S&P 500 aynı anda yüzde 0.96 yükseldi.

Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretim kısıntılarının kapsamını genişletmeye hazırlandıklarına ilişkin haberlerin Rusya basınında yer alması da petrol fiyatlarını destekledi.

Bu gelişmeler ile, Aralık teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.58 artışla varil başına 37.76 dolara, Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.49 artışla 29.94 dolara yükseldi.

 


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Tam 3.438 3.524 57,15  
Yarım 1.662 1.705 27,65  
Çeyrek 833 852 13,82  
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Gümüş Gr. 6,64 6,65 0,11  
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