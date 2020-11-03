Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı günde yükseldi. Emtia borsalarında petrol fiyatları ise yüzde 2.0`den çok yükseldi.
ABD seçimleri öncesi hisseler ve petrol yükseldi
03.11.2020 15:09
Son güncelleme : 03.11.2020 16:00
Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ana faiz oranlarını 15 baz puan düşürerek yüzde 0.1'e düşürme kararına da odaklanan, Asya-Pasifik bölgesindeki büyük borsalarda hisseler yükseldi.
Yatırımcıların ABD'de yapılacak seçimlerine odaklandığı Avrupa'nın önde gelen borsalarında endeksler Salı günü yüksek açıldı.
Hong Kong'da Hang Seng yüzde 2.35 artarken, Güney Kore'de Kospi eşzamanlı olarak yüzde 1.87 değer kazandı. Şangay Bileşik yüzde 1.26 ve Shenzhen Bileşik yüzde 0.90 artarken, S&P/ASX 200 yüzde 1.93 yükseldi.
Tokyo'daki Nikkei 225, Japonya'nın ulusal tatil Kültür Günü'nü kutlaması nedeniyle Salı günü kapalıydı.
Almanya'da DAX açılışta yüzde 0.59 ve Londra'da FTSE100 yüzde 0.90 yükseldi. Fransa'da CAC40 Endeksi yüzde 1.12 yükseldi. Euro, dolar karşısında yüzde 0.28 artışla 1.16700'e ve sterlin yüzde 0.19 artışla 1.29411'e yükseldi.
Açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 1.1 veya 297.5 puan yükselirken, Nasdaq 100 yüzde 0.77 değer kazandı, S&P 500 aynı anda yüzde 0.96 yükseldi.
Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretim kısıntılarının kapsamını genişletmeye hazırlandıklarına ilişkin haberlerin Rusya basınında yer alması da petrol fiyatlarını destekledi.
Bu gelişmeler ile, Aralık teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.58 artışla varil başına 37.76 dolara, Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.49 artışla 29.94 dolara yükseldi.
15:481.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,32
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
15:488,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0907
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
15:489,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1627
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
15:48521,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,64
|Açılış
|: 520,95
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
521,91
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler15:46
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|53.118.022
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.113.187
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|PETKM
|4,20
|974.073.838
|% 2,44
|
|SISE
|6,33
|968.034.021
|% -0,47
|
|KRDMD
|3,18
|866.731.611
|% -6,74
|
|TSKB
|2,32
|854.959.928
|% -9,02
|
|GARAN
|6,63
|678.558.816
|% 0,30
|
|TSKB
|2,32
|854.959.928
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,18
|866.731.611
|% -6,74
|
|PETKM
|4,20
|974.073.838
|% 2,44
|
|DOHOL
|2,40
|439.096.939
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,72
|301.051.902
|% -1,15
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5280
|8,5356
|% 1,13
|
|Euro
|9,9807
|9,9869
|% 1,67
|
|Sterlin
|11,0433
|11,0987
|% 1,61
|
|Frank
|9,2794
|9,3353
|% 1,49
|
|Riyal
|2,2658
|2,2772
|% 0,98
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|5,35
|
|Altın Gr.
|521
|521
|6,28
|
|Cumhuriyet
|3.457
|3.509
|59,00
|
|Tam
|3.438
|3.524
|57,15
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|27,65
|
|Çeyrek
|833
|852
|13,82
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,11
|
|B. Petrol
|40,14
|40,14
|1,17
|
Seans Raporu
15:46
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-
15:58AKSGY
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 732, 034 adet işlem
-
15:56DYOBY
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 767 adet işlem
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 54 kaybederek (% -0.36 ) 1, 241
-
15:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, SISE, KRDMD
-
15:55XU100
Endeks 1, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 14, 196.00 milyon TL de