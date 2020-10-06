ABD`de JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 6 milyon 493 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.
ABD`de açık iş sayısı ağustosta beklentileri karşılayamadı
06.10.2020 17:32
Son güncelleme : 06.10.2020 17:37
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ağustosta bir önceki aya göre 204 bin azalarak 6 milyon 493 bine düştü. Bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamayan açık iş sayısının 6 milyon 685 bin olması tahmin ediliyordu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlamış, temmuzda 6 milyon 697 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Bu dönemde açık iş sayısı inşaat ve enformasyon sektörlerinde azaldı. İşe alım sayısı ise ağustosta kayda değer bir değişim göstermeyerek 5 milyon 919 bin olarak kaydedildi.
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