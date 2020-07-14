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ABD`de enflasyon beklentinin üzerinde arttı

14.07.2020 16:19

Son güncelleme : 14.07.2020 16:19
ABD`de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık ve yıllık bazda yüzde 0,6`lık artış kaydetti.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda aylık yüzde 0,5 artması yönündeydi. TÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,1 azalış göstermişti.

Tüketici fiyatlarında haziranda görülen toparlanmada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve işletmelerin yeniden açılarak ekonominin normalleşmeye başlaması belirleyici  oldu.

Ülkedeki tüketici fiyatları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,6 arttı ve piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Yıllık  enflasyon mayısta ise yüzde 0,1 artış kaydetmişti.

Tüketici fiyatlarında haziran ayında görülen artışta, enerji ve gıda  kalemlerindeki yükseliş etkili oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de  haziranda aylık yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz  konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 0,1 artması yönündeydi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı ve yüzde 1,1 olan  piyasa beklentisini geride bıraktı.




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