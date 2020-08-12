ABD`de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1 arttı.
ABD`de enflasyon temmuzda beklentileri geride bıraktı
12.08.2020 16:14
Son güncelleme : 12.08.2020 16:32
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.
Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziranda ise artış eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. TÜFE, haziranda da aylık yüzde 0,6 artış kaydetmişti.
Ülkedeki tüketici fiyatları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyen yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 0,8 artacağı tahmin ediliyordu.
Tüketici fiyatlarında temmuz ayında görülen artışta, enerji kalemindeki yüzde 2,5'lik yükseliş etkili oldu. Söz konusu dönemde gıda endeksinde ise yüzde 0,4'lük azalış kaydedildi.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 0,2 artması yönündeydi.
Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı ve yüzde 1,1 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.
16:151.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:157,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1140
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:158,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1591
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6418
En Düşük
8,4425
16:15455,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 13,13
|Açılış
|: 456,08
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:15
|FADE
|3,85
|18.176.066
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|37.390.033
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.431.554
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|11.390.526
|% 9,95
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.676.128
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.301.894
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.672.425
|% -9,92
|
|THYAO
|11,85
|1.939.254.138
|% 2,07
|
|GARAN
|7,14
|1.369.057.582
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,08
|1.264.441.262
|% 0,48
|
|PGSUS
|51,45
|669.104.430
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,95
|626.568.971
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,08
|1.264.441.262
|% 0,48
|
|KRDMD
|2,95
|626.568.971
|% 3,87
|
|GARAN
|7,14
|1.369.057.582
|% 1,28
|
|ODAS
|2,44
|455.333.271
|% 2,95
|
|THYAO
|11,85
|1.939.254.138
|% 2,07
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3139
|7,3191
|% 1,59
|
|Euro
|8,6252
|8,6416
|% 1,87
|
|Sterlin
|9,4848
|9,5323
|% 1,21
|
|Frank
|7,9719
|8,0200
|% 1,87
|
|Riyal
|1,9394
|1,9492
|% 1,27
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|29,44
|
|Altın Gr.
|455
|455
|12,11
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|0,27
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|0,14
|
|Çeyrek
|729
|746
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,87
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,30
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,77
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 17, 309.00 milyon TL de
-
16:27QNBFB
Yüzde 5.94 oranında artışla 74.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 007 adet işlem
-
16:26EGPRO
Yüzde 6.52 oranında artışla 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 145, 520 adet işlem
-
16:24METRO
Yüzde 4.98 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 051, 477 adet işlem
-
16:23CCOLA
Yüzde 4.41 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 424 adet işlem