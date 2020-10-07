ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD`de enflasyonun yüzde 2 hedefine 2024 yılının başında yükselmesini beklediklerini söyledi.
`ABD`de enflasyon yüzde 2 hedefine 2024`te çıkar`
07.10.2020 13:11
Son güncelleme : 07.10.2020 13:12
DHA
ABD Ulusal İş Ekonomistleri Derneği'nin toplantısında konuşan Powell, ABD ekonomisindeki toparlanmanın beklenenden iyi geliştiğini vurguladı.
Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (Federal Open Market Committee - FOMC) Eylül toplantısında katılımcıların projeksiyonlarının, toparlanmanın sağlam bir tempoda ilerlediğini gösterdiğini vurguladı.
Powell'ın FOMC katılımcılarının öngörülerine ilişkin verdiği medyan veriler, işsizliğin yüzde 4 düzeyine ineceği, enflasyonun da yüzde 2'lik hedefe yükseleceği tarih olarak 2023 sonunu gösteriyordu.
Powell ayrıca, Fed'in yeni kılavuzunda, enflasyon Fed'in uzun vadeli hedefi olan yüzde 2'nin altında olduğu dönemlerde, FOMC enflasyonun ılımlı bir şekilde yüzde 2'nin üzerine yükselmesine izin vererek, uzun vadede ortalama olarak yüzde 2 düzeyinde kalmasını sağlamasının öngörüldüğünü de ekledi.
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