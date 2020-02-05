Amerikan Petrol Enstitüsü özel sektöre ait haftalık ham petrol stoklarının beklenenden fazla arttığını açıkladı.
ABD`de ham petrol stokları beklenenden fazla arttı
05.02.2020 12:45
Son güncelleme : 05.02.2020 12:45
DHA
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları 4.18 milyon varil, ABD benzin stokları da 1.96 milyon varil yükselirken, ülkenin dizel stokları ise aynı dönemde 1.78 milyon varil düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 artışla 54.32 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.60 artışla 49.31 dolardan işlem görüyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu "OPEC+ Grubu"nun Ortak Teknik Komitesi, coronavirüs salgınının küresel petrol talebine ve ekonomik büyümeye etkisini değerlendiriyor.
Viyana'da düzenlenen toplantının ilk gününde Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Wang Qun'u dinleyen Komite üyeleri, coronavirüs salgını karşısında nasıl bir tutum izlenebileceğini görüştü.
Buna göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın, mevcut petrol üretim kısıntısının sınırlarının daha da genişletilmesi konusunda uzlaşmaları durumunda, OPEC+ Grubu'nun Mart ayı için planlanan toplantının erkene alınmasını önerecek.
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|% 10,88
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|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|RYSAS
|10,70
|8.525.742
|% 9,86
|
|OSMEN
|8,00
|41.953
|% 9,29
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|DOKTA
|75,30
|7.134.888
|% -14,96
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|NIBAS
|5,10
|26
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|
|MTRYO
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|1.563
|% -8,27
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|THYAO
|14,80
|1.200.753.328
|% 2,85
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|ISFIN
|4,59
|429.972.613
|% 3,61
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|TEKTU
|1,85
|386.345.822
|% 13,50
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|ODAS
|2,24
|330.679.815
|% 2,75
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|ASELS
|24,84
|244.741.661
|% 1,06
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|TEKTU
|1,85
|386.345.822
|% 13,50
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|IHLAS
|0,92
|138.794.603
|% 2,22
|
|ODAS
|2,24
|330.679.815
|% 2,75
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|IHLGM
|1,22
|131.923.992
|% 1,67
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|EKGYO
|1,76
|164.747.026
|% 2,33
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7784
|7,8174
|% 0,12
|
|Frank
|6,1434
|6,1804
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,33
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.974
|2.023
|-5,96
|
|Yarım
|954
|979
|-2,89
|
|Çeyrek
|479
|489
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
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|B. Petrol
|55,18
|55,18
|1,22
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