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ABD`de imalat sanayi PMI 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı

23.10.2020 17:57

Son güncelleme : 23.10.2020 18:00
ABD`de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puanlık sınırlı bir artışla 53,3 seviyesine yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



AA

 

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 53,3 değerine yükseldi. Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeks, imalat sektöründe görülen büyümenin sürdüğüne işaret etti.

Bu dönemde sınırlı bir artış gösteren verinin, ekimde 53,4 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, eylül ayında da 53,2 değerinde gerçekleşmişti.

Hizmet sektörü endeksi beklentileri aştı

Hizmet sektörü PMI ise ekimde bir önceki aya göre 1,4 puan artışla 56'ya yükseldi. Son 20 ayın en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin piyasa beklentisi, eylüldeki değerini koruması yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, eylülde 54,6 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 55,5 oldu ve 20 ayın zirvesine yükseldi. Bileşik PMI, eylülde 54,3 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, ABD ekonomisinin dördüncü çeyreğe sağlam bir temelde başladığını belirtti.

Hizmet ve imalat sektörlerinde genişlemenin devam ettiğine işaret eden Williamson, işe alımlardaki yavaşlama ve zayıflayan yeni siparişlerin başkanlık seçimleri öncesindeki tereddütle kısmen ilişkilendirilebileceğini ifade etti.

Williamson, iş ortamına ilişkin iyimserliğin yükseldiğini aktararak, teşvik paketi umutları ve Kovid-19 önlemlerinin hafiflemesiyle işletmelerin önümüzdeki yıla yönelik beklentilerinin giderek daha olumlu hale geldiğini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.


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