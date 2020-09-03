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ABD`de ISM imalat dışı endeksi ağustosta düştü

03.09.2020 17:54

Son güncelleme : 03.09.2020 17:57
ABD`de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ağustosta aylık 1,2 puan azalarak 56,9 değerine geriledi.



AA

ISM ağustos ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı. Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 56,9 değerine düştü.

Hizmet sektörü faaliyetlerinde yavaşlamaya işaret eden ağustos ayı verisine ilişkin piyasa beklentisi, 57 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks, temmuzda ise 58,1 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, ağustosta aylık 4,8 puan azalışla 62,4 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 10,9 puan azalarak 56,8 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 5,8 puan artarak 47,9 değerine çıktı.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 15 sektörde büyüme, 3 sektörde ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Küçülme gösteren sektörler madencilik, bilgi ve diğer hizmetler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) revizyona gitti.

Buna göre, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 54,8'den 55'e revize edildi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi de ağustosta 54,6 olarak güncellendi. Bileşik PMI'a ilişkin ağustos ayına ait öncü veri daha önce 54,7 olarak açıklanmıştı. ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.


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