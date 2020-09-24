Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de işsizlik maaşı başvuruları arttı

24.09.2020 16:20

Son güncelleme : 24.09.2020 16:24
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 870 bine yükseldi.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 870 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, söz konusu dönemde 840 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 860 binden 866 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 35 bin 250 kişi azalarak 878 bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 12 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 167 bin azalarak 12 milyon 580 bine düştü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ekonomideki toparlanmanın hükümet fonlarının azalmasıyla birlikte hız kestiğini belirtti.


ETİKETLER
ABD Çalışma BakanlığıİşsizlikABD




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:091.118
Değişim :  1,37% |  15,12
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.118 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler16:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 23,98 22.238.851 % 10,00  
BRYAT 148,50 60.588.446 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.885.330 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
UFUK 14,74 1.772.417 % 10,00  
daha fazla
16:08 Alış Satış %  
Dolar 7,6396 7,6434 % -0,75  
Euro 8,9024 8,9098 % -0,74  
Sterlin 9,7233 9,7721 % -0,54  
Frank 8,2237 8,2732 % -0,99  
Riyal 2,0316 2,0418 % -0,79  
daha fazla
16:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 -7,53  
Altın Gr. 456 456 -5,83  
Cumhuriyet 3.050 3.080 -47,00  
Tam 3.025 3.103 -42,36  
Yarım 1.462 1.501 -20,50  
Çeyrek 733 751 -10,25  
Gümüş.Ons 22,06 22,10 -0,70  
Gümüş Gr. 5,41 5,41 -0,23  
B. Petrol 41,61 41,61 -0,16  
Seans Raporu 16:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru