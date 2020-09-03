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ABD`de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

03.09.2020 16:17

Son güncelleme : 03.09.2020 16:20
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 881 bine geriledi.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 130 bin kişi azalarak 881 bine düştü.

Beklenenden fazla düşüş gösteren ve tekrar 1 milyonun altına gerileyen verinin söz konusu dönemde 950 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 6 binden 1 milyon 11 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 77 bin 500 kişi azalarak 991 bin 750'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 22 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 238 bin azalarak 13 milyon 254 bine düştü.


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