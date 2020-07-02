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ABD`de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

02.07.2020 16:30

Son güncelleme : 02.07.2020 16:30
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Haziran ile biten haftada 1 milyon 427 bine gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin azalarak 1  milyon 427 bine düştü.

Ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre  düşüşünü sürdüren ancak piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izleyen verinin,  geçen hafta 1 milyon 355 bin olması tahmin ediliyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi  ise 1 milyon 480 binden 1 milyon 482 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile  biten haftadan bu yana toplam 48 milyon 943 bin olarak hesaplandı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları  da bir önceki haftaya göre 117 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 503 bin 750'ye  düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 20 Haziran ile biten haftada  bir önceki haftaya göre 59 bin kişi artarak 19 milyon 290 bin oldu.




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