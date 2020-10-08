Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

08.10.2020 16:15

Son güncelleme : 08.10.2020 16:18
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada 840 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 840 bine düştü.

Piyasa beklentisinin üzerinde seyreden verinin, söz konusu dönemde 820 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 837 binden 849 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 13 bin 250 kişi azalarak 857 bine geriledi. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 26 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 3 bin azalarak 10 milyon 976 bine düştü.

Analistler, yeni bir ekonomik destek paketi olmaması halinde işe alımların bu yılın geri kalanında daha da yavaşlayacağını belirtiyor.


ETİKETLER
ABDişsizlikmaaşson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:021.150
Değişim :  -0,17% |  -1,94
Açılış :  1.157  
Önceki Kapanış :  1.152  
En Yüksek
1.159 En Düşük
1.145
BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 8,03 2.031.789 % 10,00  
DYOBY 13,20 249.777.270 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.932.684 % 10,00  
VANGD 11,11 3.061.749 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.469.300 % 10,00  
daha fazla
16:02 Alış Satış %  
Dolar 7,9366 7,9407 % 0,75  
Euro 9,3247 9,3331 % 0,61  
Sterlin 10,2111 10,2623 % 0,55  
Frank 8,6072 8,6590 % 0,53  
Riyal 2,1086 2,1191 % 0,62  
daha fazla
16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 11,66  
Altın Gr. 483 483 4,46  
Cumhuriyet 3.197 3.245 43,00  
Tam 3.181 3.260 40,36  
Yarım 1.538 1.577 19,52  
Çeyrek 771 789 9,76  
Gümüş.Ons 24,08 24,12 0,30  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 42,82 42,82 0,83  
Seans Raporu 16:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru