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ABD`de işsizlik maaşı başvuruları düştü

09.07.2020 16:22

Son güncelleme : 09.07.2020 16:22
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 314 bine gerileyerek beklentilerin altında bir seyir izledi.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin  verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların  sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 99 bin azalarak 1  milyon 314 bine düştü.

Ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre  düşüşünü sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, geçen hafta 1 milyon 375 bin  seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi  ise 1 milyon 427 binden 1 milyon 413 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile  biten haftadan bu yana toplam 50 milyon 243 bin olarak hesaplandı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları  da bir önceki haftaya göre 63 bin kişi azalarak 1 milyon 437 bin 250'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 27 Haziran ile biten haftada  bir önceki haftaya göre 698 bin kişi azalarak 18 milyon 62 bin oldu.




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