ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 314 bine gerileyerek beklentilerin altında bir seyir izledi.
ABD`de işsizlik maaşı başvuruları düştü
09.07.2020 16:22
Son güncelleme : 09.07.2020 16:22
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 99 bin azalarak 1 milyon 314 bine düştü.
Ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre düşüşünü sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, geçen hafta 1 milyon 375 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 427 binden 1 milyon 413 bine revize edildi.
Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 50 milyon 243 bin olarak hesaplandı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 63 bin kişi azalarak 1 milyon 437 bin 250'ye düştü.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 27 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 698 bin kişi azalarak 18 milyon 62 bin oldu.
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