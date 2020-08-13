ABD`de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,7 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.
ABD`de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı
13.08.2020 16:52
Son güncelleme : 13.08.2020 16:53
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.
Anayasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, temmuzda yüzde 0,6 artması tahmin ediliyordu. Endeks, haziran ayında ise yüzde 1,4 artarak Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artışı göstermişti.
İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 azaldı. Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 6,9'luk artış etkili oldu.
İhracat fiyat endeksinde yüzde 0,8'lik yükseliş
ABD'de ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,8'lik artış kaydetti. Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, temmuzda yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Endeks, haziran ayında ise yüzde 1,2 artmıştı.
İhracat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azaldı. Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki artışta, tarım ve tarım dışı ürünlerin yüksek ihracat fiyatları belirleyici oldu.
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