ABD`de ithalat fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 artış gösterdi.
ABD`de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı
15.10.2020 16:55
Son güncelleme : 15.10.2020 16:56
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.
Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen ithalat fiyat endeksi, ağustosta yüzde 1'lik artış göstermişti. İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,1 azaldı.
Ülkede ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, eylülde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Endeks, ağustos ayında ise yüzde 0,5 artmıştı.
İhracat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 azaldı.
16:421.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -9,00
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
16:427,9463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0357
|Açılış
|: 7,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
16:429,3045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
16:42484,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 484,51
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,96
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler16:40
|CEOEM
|8,14
|77.727.670
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|152.120.501
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.634.289
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.592.296
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.978.972
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.141.075
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|454.601
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,74
|1.687.172.551
|% -2,27
|
|ECILC
|7,36
|1.301.217.095
|% 6,67
|
|ZOREN
|2,99
|1.206.349.279
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,94
|1.144.319.432
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,68
|862.796.086
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,94
|1.144.319.432
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,99
|1.206.349.279
|% -2,29
|
|PETKM
|4,74
|1.687.172.551
|% -2,27
|
|KRDMD
|3,68
|862.796.086
|% -0,81
|
|ECILC
|7,36
|1.301.217.095
|% 6,67
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9410
|7,9456
|% 0,44
|
|Euro
|9,2990
|9,3095
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2365
|10,2878
|% -0,25
|
|Frank
|8,6562
|8,7084
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1118
|2,1224
|% 0,44
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-1,46
|
|Altın Gr.
|484
|485
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|-15,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-12,51
|
|Yarım
|1.542
|1.581
|-6,05
|
|Çeyrek
|773
|791
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|-1,29
|