ABD`de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine çıktı.
ABD`de konut başlangıçları eylülde beklentiyi karşılayamadı
20.10.2020 17:34
Son güncelleme : 20.10.2020 17:38
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine yükseldi.
Söz konusu ayda piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen konut başlangıçlarının 1 milyon 457 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 388 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
Ülkede konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda da yüzde 11,1 artış kaydetti. İnşaat izinleri ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 1 milyon 553 bine çıktı.
Ağustosta 1 milyon 476 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 1 milyon 520 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İnşaat izinleri, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,1 artış gösterdi.
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|1.902
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|Altın Gr.
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|482
|-0,69
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|Cumhuriyet
|3.193
|3.241
|-16,00
|
|Tam
|3.178
|3.257
|-18,59
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|Yarım
|1.536
|1.576
|-8,99
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|Çeyrek
|770
|788
|-4,50
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|Gümüş.Ons
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|24,63
|0,21
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