Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de konut başlangıçları eylülde beklentiyi karşılayamadı

20.10.2020 17:34

Son güncelleme : 20.10.2020 17:38
ABD`de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine çıktı.



AA

 

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine yükseldi.

Söz konusu ayda piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen konut başlangıçlarının 1 milyon 457 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 388 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda da yüzde 11,1 artış kaydetti. İnşaat izinleri ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 1 milyon 553 bine çıktı.

Ağustosta 1 milyon 476 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 1 milyon 520 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İnşaat izinleri, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,1 artış gösterdi.


ETİKETLER
ABDkonutsatış




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:231.212
Değişim :  0,52% |  6,28
Açılış :  1.208  
Önceki Kapanış :  1.205  
En Yüksek
1.214 En Düşük
1.202
BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLAS 1,32 326.695.200 % 10,00  
USAK 2,53 373.761.886 % 10,00  
AKSGY 4,18 78.234.890 % 10,00  
KRSTL 2,64 48.392.321 % 10,00  
GEDIK 10,01 47.976.249 % 10,00  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Dolar 7,8710 7,8749 % -0,05  
Euro 9,3207 9,3246 % 0,53  
Sterlin 10,1891 10,2402 % 0,20  
Frank 8,6573 8,7095 % 0,45  
Riyal 2,0945 2,1050 % 0,06  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 -2,45  
Altın Gr. 482 482 -0,69  
Cumhuriyet 3.193 3.241 -16,00  
Tam 3.178 3.257 -18,59  
Yarım 1.536 1.576 -8,99  
Çeyrek 770 788 -4,50  
Gümüş.Ons 24,60 24,63 0,21  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,07  
B. Petrol 42,41 42,41 -0,21  
Seans Raporu 17:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru