ABD`de konut piyasası endeksi, eylülde bir önceki aya göre 5 puan artarak 83 değerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD`de konut endeksi rekor seviyeye yükseldi
16.09.2020 17:45
Son güncelleme : 16.09.2020 17:58
AA
ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), eylül ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı. Buna göre, konut piyasası endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 5 puanlık artışla 83 değerine yükseldi.
Düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut talebini artırmasıyla rekor seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 78 değerini alması yönündeydi.
Konut piyasası endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 6 puan artarak 78 değerine çıkmış ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı toparlanma eğilimini sürdürmüştü.
Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.
17:421.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:427,5003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:428,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:42473,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,63
|Açılış
|: 473,26
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KARTN
|738,40
|136.575.346
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.311.753
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.065.848
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.783.939
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.030.451
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.527.721
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|88.271.702
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|KRDMD
|3,17
|884.861.535
|% 1,93
|
|SASA
|17,14
|736.801.044
|% 5,35
|
|PETKM
|4,36
|655.985.549
|% -0,91
|
|SISE
|6,40
|489.920.378
|% 0,79
|
|AVOD
|4,04
|390.125.852
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|884.861.535
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,08
|243.939.638
|% 2,86
|
|PETKM
|4,36
|655.985.549
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,79
|233.409.321
|% -1,10
|
|ADESE
|2,16
|234.654.697
|% 1,89
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4975
|7,5003
|% 0,14
|
|Euro
|8,8690
|8,8734
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7192
|9,7679
|% 0,95
|
|Frank
|8,2272
|8,2768
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,16
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|10,60
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,03
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|1,08
|