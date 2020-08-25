ABD`de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi.
ABD`de konut fiyatları arttı
25.08.2020 16:37
Son güncelleme : 25.08.2020 16:44
AA
S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 yükseldi.
ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 3,8 artması yönündeydi. Endeks, mayısta ise yüzde 3,6 artış göstermişti.
Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 9), Seattle (yüzde 6,5) ve Tampa (yüzde 5,9) oldu.
Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 0,6), San Francisco (yüzde 1,4) ve New York (yüzde 1,6) olarak belirlendi.
16:281.105
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.108
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1.118
En Düşük
1.100
16:287,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,4280
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|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,4007
En Düşük
7,3558
16:288,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 8,7600
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|Önceki Kapanış
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8,7631
En Düşük
8,6716
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 458,38
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|Önceki Kapanış
|: 457,83
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460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:26
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.477.973
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,42
|1.457.427.064
|% 3,07
|
|PETKM
|4,16
|1.111.922.561
|% 0,48
|
|SASA
|16,15
|1.029.797.098
|% 8,39
|
|TUPRS
|83,80
|632.664.094
|% -0,59
|
|GARAN
|6,86
|590.793.441
|% -1,44
|
|YKBNK
|2,07
|579.302.742
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.111.922.561
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|471.919.610
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|532.109.148
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,13
|431.272.434
|% -1,57
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3935
|7,3975
|% 0,27
|
|Euro
|8,7492
|8,7564
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,7032
|9,7518
|% 0,94
|
|Frank
|8,1097
|8,1585
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,23
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-0,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.038
|3.115
|-14,28
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-6,91
|
|Çeyrek
|736
|753
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
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