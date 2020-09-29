ABD`de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artış gösterdi.
ABD`de konut fiyatları temmuzda arttı
29.09.2020 16:37
Son güncelleme : 29.09.2020 16:39
AA
S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 yükseldi.
ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,9 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 3,8 artması yönündeydi. Endeks, haziranda ise yüzde 3,5 artış göstermişti.
Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 9,2), Seattle (yüzde 7) ve Charlotte (yüzde 6) oldu.
Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 0,8), New York (yüzde 1,3) ve San Francisco (yüzde 2,5) olarak sıralandı.
16:241.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.124
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|Önceki Kapanış
|: 1.121
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1.132
En Düşük
1.120
16:247,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,8450
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|Önceki Kapanış
|: 7,8100
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7,8539
En Düşük
7,7765
16:249,1745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0704
|Açılış
|: 9,1350
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|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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En Düşük
9,0696
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 473,99
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|Önceki Kapanış
|: 472,26
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475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler16:22
|SEKUR
|13,09
|21.649.391
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|21.487.147
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|657.592
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.282.264
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.004.294
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.724.254
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,48
|3.725.486.783
|% -3,73
|
|GARAN
|6,99
|982.629.086
|% 0,00
|
|ASELS
|17,81
|883.531.261
|% 2,00
|
|KRDMD
|3,33
|645.517.533
|% 2,78
|
|TRKCM
|4,88
|547.105.830
|% -4,31
|
|SISE
|7,48
|3.725.486.783
|% -3,73
|
|CEMAS
|1,75
|356.818.518
|% 6,06
|
|KRDMD
|3,33
|645.517.533
|% 2,78
|
|ODAS
|2,76
|447.669.462
|% 1,47
|
|GARAN
|6,99
|982.629.086
|% 0,00
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8234
|7,8281
|% 0,35
|
|Euro
|9,1656
|9,1723
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,0300
|10,0804
|% 0,44
|
|Frank
|8,4575
|8,5085
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0806
|2,0910
|% 0,28
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|6,76
|
|Altın Gr.
|474
|474
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|31,00
|
|Tam
|3.126
|3.205
|29,77
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|14,40
|
|Çeyrek
|758
|775
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,05
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|-0,57
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