Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de konut satışları yükseldi

22.09.2020 18:02

Son güncelleme : 22.09.2020 18:14
ABD`de ikinci el konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 6 milyona yükseldi ve Aralık 2006`dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.



AA

National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta aylık yüzde 2,4 artışla 6 milyona çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren, haziran ve temmuzda ise rekor seviyelerde yükselen veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların ağustosta 6 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde ikinci el konut satışları, Aralık 2006'dan bu yanan kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İkinci el konut satışları, temmuzda da aylık yüzde 24,7 artarak 5,86 milyona çıkmış ve rekor seviyede artış kaydetti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,5 arttı. İkinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ağustosta yıllık bazda yüzde 11,4 artarak 310 bin 600 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının şaşırtmaya devam ettiğini ve piyasaya girmeye hazır birçok alıcı olduğunu ifade etti.

Yılın geri kalanında satışlarda artış yaşanmasının muhtemel olduğunu belirten Yun, konut talebinin güçlü ancak arzın güçlü olmadığını ve bu dengesizliğin satışlara zarar verebileceğini kaydetti. Yun, daha fazla yeni evin inşa edilmesi gerektiğini aktardı.


ETİKETLER
ABDKonutsatış




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:581.096
Değişim :  0,84% |  9,09
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.098 En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler17:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,27 8.124.942 % 10,00  
ERSU 5,28 80.726.300 % 10,00  
DENGE 4,07 5.227.321 % 10,00  
ISBIR 2.142,90 2.400.048 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.334.135 % 10,00  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Dolar 7,6668 7,6708 % 0,51  
Euro 8,9659 8,9722 % -0,08  
Sterlin 9,7235 9,7723 % -0,32  
Frank 8,3005 8,3505 % -0,16  
Riyal 2,0367 2,0469 % 0,37  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 -10,66  
Altın Gr. 469 469 -0,12  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 24,27 24,31 -0,44  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,06  
B. Petrol 41,70 41,70 0,26  
Seans Raporu 17:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru