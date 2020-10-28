ABD`de mal ticareti açığı eylülde azaldı













AA

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 79,4 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 2,7 artarak 122 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı yüzde 0,2 azalışla 201,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ağustos ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi ise 82,9 milyar dolardan 83,1 milyar dolara revize edildi. Ayrıca, toptan eşya stokları eylülde aylık yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 1,6'lık yükseliş kaydetti.