Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de mal ticareti açığı eylülde azaldı

28.10.2020 16:25

Son güncelleme : 28.10.2020 16:31
ABD`de mal ticareti açığı, eylülde aylık yüzde 4,5 azalışla 79,4 milyar dolar oldu.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 79,4 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 2,7 artarak 122 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı yüzde 0,2 azalışla 201,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ağustos ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi ise 82,9 milyar dolardan 83,1 milyar dolara revize edildi. Ayrıca, toptan eşya stokları eylülde aylık yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 1,6'lık yükseliş kaydetti.


ETİKETLER
ABDTicaretson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.127
Değişim :  -2,22% |  -25,64
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.153  
En Yüksek
1.153 En Düşük
1.127
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 12,43 17.550.599 % 10,00  
KARTN 1.648,00 5.087.376 % 10,00  
CASA 33,00 14.960.220 % 10,00  
VANGD 7,37 520.897 % 10,00  
MRSHL 324,10 5.361.082 % 9,98  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2404 8,2516 % 0,82  
Euro 9,6667 9,6854 % 0,27  
Sterlin 10,6540 10,7074 % 0,14  
Frank 9,0192 9,0735 % 0,61  
Riyal 2,1957 2,2067 % 0,99  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 -28,26  
Altın Gr. 499 499 -2,22  
Cumhuriyet 3.318 3.368 0,00  
Tam 3.298 3.381 -4,98  
Yarım 1.594 1.636 -2,41  
Çeyrek 800 818 -1,20  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 -0,92  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,13  
B. Petrol 39,98 39,98 -1,63  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru