ABD`de mal ticareti açığı, temmuzda aylık yüzde 11,7 artışla 79,3 milyar dolara yükseldi.
ABD`de mal ticareti açığı temmuzda arttı
28.08.2020 17:06
Son güncelleme : 28.08.2020 17:11
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, mal ticareti açığı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,7 artışla 79,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde mal ihracatı 115 milyar dolar olurken, ithalatı 194,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Haziran ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi ise 70,6 milyar dolardan 71 milyar dolara revize edildi. Ayrıca, toptan eşya stokları temmuzda aylık yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetti.
16:561.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:567,3458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:568,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:56462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,84
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:54
|GYHOL
|26,62
|75.863.968
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.860
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.373.993
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.331.280
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|87,00
|45.924.802
|% -6,95
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,23
|37.637.271
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,06
|1.074.709.145
|% 4,08
|
|GARAN
|6,92
|950.267.462
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|950.066.396
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,83
|780.178.915
|% 5,20
|
|TUPRS
|83,15
|672.974.247
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,06
|1.074.709.145
|% 4,08
|
|ZOREN
|2,83
|780.178.915
|% 5,20
|
|PETKM
|4,04
|950.066.396
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|313.111.210
|% -2,14
|
|AKENR
|1,96
|287.009.599
|% 0,51
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3387
|7,3464
|% -0,15
|
|Euro
|8,7125
|8,7212
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7228
|9,7716
|% 0,54
|
|Frank
|8,0742
|8,1228
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,12
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|30,50
|
|Altın Gr.
|462
|463
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|39,16
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|18,95
|
|Çeyrek
|740
|758
|9,47
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,52
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|-0,02
|