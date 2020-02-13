GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de tüketici fiyatları beklentinin altında kaldı

13.02.2020 18:20

Son güncelleme : 13.02.2020 18:20
ABD`de Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 2,5`a çıktı ve Ekim 2018`den bu yana kaydedilen yüksek seviyeye ulaştı.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Geçen yıl aralık ayında yüzde 0,2 artış gösteren tüketici fiyat endeksine ilişkin ocak ayına yönelik piyasa beklentisi ise 0,2 artış yönündeydi.

Ülkede tüketici fiyatları yıllık bazda da yüzde 2,5'a artarak Ekim 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE'deki yıllık değişim, yüzde 2,4 artış yönünde olan piyasa beklentisini geride bıraktı.

Tüketici fiyatlarında yılın ilk ayında kaydedilen artışta, barınma, gıda ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerin maliyetlerindeki yükseliş önemli rol oynadı.

ÇEKİRDEK TÜFE BEKLENTİYLE PARALEL SEYRETTİ

Raporda, ayrıca değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE'ye ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, çekirdek TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa  beklentisiyle paralel bir seyir izledi.

Söz konusu endeks yıllık bazda ise yüzde 2,3 artışla, yüzde 2,2 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.541
Değişim :  0,41% |  491,79
Açılış :  120.000  
Önceki Kapanış :  120.049  
En Yüksek
120.812 En Düşük
119.472
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 273.930.978 % 19,97  
ISYAT 2,60 62.605.284 % 19,82  
ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.906.486 % 14,73  
RHEAG 2,35 28.670.989 % 14,63  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8708 7,9103 % 0,76  
Frank 6,1642 6,2014 % 0,10  
Riyal 1,6088 1,6169 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 10,69  
Altın Gr. 306 306 1,83  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 0,24  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,04  
B. Petrol 56,41 56,41 0,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru