ABD`de Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 2,5`a çıktı ve Ekim 2018`den bu yana kaydedilen yüksek seviyeye ulaştı.
ABD`de tüketici fiyatları beklentinin altında kaldı
13.02.2020 18:20
Son güncelleme : 13.02.2020 18:20
AA
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Geçen yıl aralık ayında yüzde 0,2 artış gösteren tüketici fiyat endeksine ilişkin ocak ayına yönelik piyasa beklentisi ise 0,2 artış yönündeydi.
Ülkede tüketici fiyatları yıllık bazda da yüzde 2,5'a artarak Ekim 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE'deki yıllık değişim, yüzde 2,4 artış yönünde olan piyasa beklentisini geride bıraktı.
Tüketici fiyatlarında yılın ilk ayında kaydedilen artışta, barınma, gıda ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerin maliyetlerindeki yükseliş önemli rol oynadı.
ÇEKİRDEK TÜFE BEKLENTİYLE PARALEL SEYRETTİ
Raporda, ayrıca değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE'ye ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, çekirdek TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisiyle paralel bir seyir izledi.
Söz konusu endeks yıllık bazda ise yüzde 2,3 artışla, yüzde 2,2 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.
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