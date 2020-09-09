ABD`de tüketici kredileri, temmuzda 12,25 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
ABD`de tüketici kredileri arttı
09.09.2020 09:04
Son güncelleme : 09.09.2020 09:13
AA
ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.
Buna göre ülkede tüketici kredileri, temmuzda aylık 12,25 milyar dolar artarak 4,13 trilyon dolar oldu.
Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 13,75 milyar dolar artması yönündeydi.
Tüketici kredilerinde haziran ayındaki artış ise 8,95 milyar dolardan 11,4 milyar dolara revize edildi.
Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 300 milyon dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 12,6 milyar dolar arttı.
Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 3,6 arttı. Mart, nisan ve mayıs aylarında azalış gösteren veri, haziranda yıllık yüzde 3,3'lük artış kaydetmişti.
Söz konusu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 4,8 artış gösterdi.
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4909
En Düşük
7,4760
18:058,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8277
En Düşük
8,7995
18:05463,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,84
|Açılış
|: 463,99
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,62
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4807
|7,4884
|% 0,08
|
|Euro
|8,8134
|8,8203
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,6768
|9,7253
|% -0,10
|
|Frank
|8,1204
|8,1693
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-2,66
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,03
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK