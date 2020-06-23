Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında satışların bu yıl yüzde 25 azalacağı tahmininde bulundu.
AB`de otomobil satışları bu yıl düşecek
23.06.2020 11:19
Son güncelleme : 23.06.2020 11:26
AA
Merkezi Brüksel'de bulunan ACEA, otomobil sektörünün salgın nedeniyle büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Açıklamada, AB ülkelerinde bu yıl için öngörülen yeni otomobil satış tahminlerinin yüzde 25 düşürüldüğü belirtildi.
AB ülkelerinde geçen yıl toplam 12,8 milyon otomobil satıldığı anımsatılan açıklamada, bu rakamın 2020'de 3 milyondan fazla azalarak 9,6 milyona gerilemesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, salgının neden olduğu ekonomik krizle birlikte AB yeni otomobil piyasasının bu yılın ilk yarısında yüzde 41,5 daraldığı belirtilerek, kısıtlayıcı tedbirlerin yumuşatılmasıyla gelecek aylarda durumun bir ölçüde toparlayabileceği ifade edildi.
Otomobil satışlarının bu yıl 2013'ten beri gözlemlenen en düşük seviyede olacağına işaret edilen açıklamada, sektörün, üretime ve istihdama katkıları göz önüne alınarak AB ve üye ülkeler tarafından siyasi ve ekonomik olarak desteklenmesi talep edildi.
11:11115.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 759,97
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:116,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:117,7472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:11387,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 387,35
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|5.877.289
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|DGKLB
|2,48
|38.720.218
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,64
|31.550.064
|% 8,66
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|RTALB
|32,16
|38.370.234
|% -9,97
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|GLRYH
|14,06
|22.664.578
|% -8,46
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|ODAS
|2,18
|287.788.522
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,96
|229.208.048
|% 1,03
|
|BIZIM
|20,46
|140.333.354
|% 5,03
|
|OYAKC
|6,89
|117.478.262
|% 1,77
|
|IHLGM
|1,52
|69.336.476
|% 1,33
|
|ODAS
|2,18
|287.788.522
|% 2,83
|
|IHLGM
|1,52
|69.336.476
|% 1,33
|
|OYAKC
|6,89
|117.478.262
|% 1,77
|
|YAYLA
|2,43
|20.011.819
|% 1,25
|
|ADESE
|1,78
|12.496.977
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5462
|8,5891
|% 0,43
|
|Frank
|7,2290
|7,2725
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,99
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.525
|2,20
|
|Tam
|2.577
|2.589
|2,30
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,10
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:20YKGYO
Yüzde 6.44 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 241, 437 adet işlem
-
11:17BIZIM
Yüzde 5.03 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 888, 041 adet işlem
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 640, 32 artarak (% 0.60 ) 108, 093
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, CEMAS, DMSAS
-
11:16
MARKA, YKGYO, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında