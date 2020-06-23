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AB`de otomobil satışları bu yıl düşecek

23.06.2020 11:19

Son güncelleme : 23.06.2020 11:26
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında satışların bu yıl yüzde 25 azalacağı tahmininde bulundu.



AA

Merkezi Brüksel'de bulunan ACEA, otomobil sektörünün salgın nedeniyle  büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Açıklamada, AB ülkelerinde bu yıl için öngörülen yeni otomobil satış  tahminlerinin yüzde 25 düşürüldüğü belirtildi.

AB ülkelerinde geçen yıl toplam 12,8 milyon otomobil satıldığı  anımsatılan açıklamada, bu rakamın 2020'de 3 milyondan fazla azalarak 9,6 milyona  gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, salgının neden olduğu ekonomik krizle birlikte AB yeni  otomobil piyasasının bu yılın ilk yarısında yüzde 41,5 daraldığı belirtilerek,  kısıtlayıcı tedbirlerin yumuşatılmasıyla gelecek aylarda durumun bir ölçüde  toparlayabileceği ifade edildi.

Otomobil satışlarının bu yıl 2013'ten beri gözlemlenen en düşük  seviyede olacağına işaret edilen açıklamada, sektörün, üretime ve istihdama  katkıları göz önüne alınarak AB ve üye ülkeler tarafından siyasi ve ekonomik  olarak desteklenmesi talep edildi.




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