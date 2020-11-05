Avrupa Birliği`nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7`lik düşüş gösterdi.
AB`de perakende satışlar eylülde düştü
05.11.2020 13:22
Son güncelleme : 05.11.2020 13:23
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 yükseldi.
AB'de ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 düşerken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 arttı.
AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,8 ile Bulgaristan, yüzde 1,9 ile Portekiz ve yüzde 1,7 ile Romanya'da gerçekleşti.
Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 7,4 ile Belçika, yüzde 4,5 ile Fransa ve yüzde 2,2 ile Almanya'da belirlendi.
13:081.182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 14,14
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.182
En Düşük
1.170
13:088,4462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
13:089,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1052
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9989
En Düşük
9,8472
13:08521,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,51
|Açılış
|: 521,34
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler13:06
|EUHOL
|3,41
|4.958.911
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|8.798.835
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.133.094
|% 9,99
|
|PKENT
|786,40
|71.566
|% 9,97
|
|KONTR
|19,45
|23.530.586
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|2.798.658
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|4.377.847
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|1.366.252
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.211.065
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|706.174
|% -9,98
|
|SISE
|6,59
|523.657.954
|% 1,85
|
|PETKM
|4,33
|519.775.849
|% 1,64
|
|GARAN
|6,96
|510.849.107
|% 0,43
|
|EGEEN
|1.230,00
|456.392.293
|% 0,57
|
|TSKB
|2,12
|377.334.325
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,80
|371.333.406
|% 5,88
|
|TSKB
|2,12
|377.334.325
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,80
|259.143.639
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,55
|359.740.558
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,71
|218.167.119
|% 4,27
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4321
|8,4378
|% 0,19
|
|Euro
|9,9609
|9,9704
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,0052
|11,0604
|% 0,94
|
|Frank
|9,2819
|9,3378
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2490
|2,2603
|% 0,47
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|12,26
|
|Altın Gr.
|522
|522
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|20,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|19,34
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|9,36
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,20
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|-0,11
|